«Спартак» разгромил «Грассхоппер» на клубном чемпионате мира

«Спартак» разгромил швейцарский «Грассхоппер» (8:1) в матче первого тура группового турнира клубного чемпионата мира. Турнир проходит на арене «Мегаспорт» в Москве.

Встреча началась с минуты молчания в память о чемпионе СССР в составе футбольного «Спартака» Валерие Рейнгольде, который скончался во вторник в возрасте 77 лет.

За «Спартак» забили забили Джордан Соарес де Оливейра (хет-трик), Федор Земсков (хет-трик) и Мохаммад Ахмадзаде (дубль).

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Фламенго» 13 февраля.