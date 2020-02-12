«Спартак» разгромил «Грассхоппер» на клубном чемпионате мира
19:31
«Спартак» разгромил швейцарский «Грассхоппер» (8:1) в матче первого тура группового турнира клубного чемпионата мира. Турнир проходит на арене «Мегаспорт» в Москве.
Встреча началась с минуты молчания в память о чемпионе СССР в составе футбольного «Спартака» Валерие Рейнгольде, который скончался во вторник в возрасте 77 лет.
За «Спартак» забили забили Джордан Соарес де Оливейра (хет-трик), Федор Земсков (хет-трик) и Мохаммад Ахмадзаде (дубль).
В следующем матче «Спартак» сыграет с «Фламенго» 13 февраля.
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