«Спартак» проиграл «Браге» и завоевал серебро клубного чемпионата мира

«Спартак» проиграл в финале клубного чемпионата мира «Браге» со счетом 3:8.

В составе московского клуба отличились Мохаммад Ахмадзаде, Федор Земсков и Алексей Павленко.

У португальского клуба голы забили Джордан (дубль), Де Лима Рафаэль Падилья, Бруну Шавьер, Бернардо Баррал Мартинс, Андре Фонсека Лоуренсо, Леонардо Баррал Мартинс и Фелипе Да Сильва.

Ранее «Локомотив» стал бронзовым призером, обыграв японский «Токио Верди» (6:2).