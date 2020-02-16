«Спартак» проиграл «Браге» и завоевал серебро клубного чемпионата мира
17:49
«Спартак» проиграл в финале клубного чемпионата мира «Браге» со счетом 3:8.
В составе московского клуба отличились Мохаммад Ахмадзаде, Федор Земсков и Алексей Павленко.
У португальского клуба голы забили Джордан (дубль), Де Лима Рафаэль Падилья, Бруну Шавьер, Бернардо Баррал Мартинс, Андре Фонсека Лоуренсо, Леонардо Баррал Мартинс и Фелипе Да Сильва.
Ранее «Локомотив» стал бронзовым призером, обыграв японский «Токио Верди» (6:2).
From Russia with Love...??— SC Braga (@SCBragaOficial) February 16, 2020
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