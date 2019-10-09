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«Спартак» откажется от участия в Кубке мировых чемпионов

16:48

Московский «Спартак» откажется от участия в Кубке мировых чемпионов-2019 по пляжному футболу, если получит приглашение от организаторов турнира. Об этом сообщил генеральный директор клуба Иван Чистов.

Ранее сообщалось, что руководство действующего чемпиона России петербургского «Кристалла» направило официальное письмо в адрес Всемирной организации пляжного футбола, в котором проинформировало о решении не участвовать в Кубке мировых чемпионов-2019.

— Спартак" откажется от участия в турнире, если клубу поступит предложение, — цитирует «РИА Новости» Чистова.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191009/1559590985.html

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