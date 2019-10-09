Московский «Спартак» откажется от участия в Кубке мировых чемпионов-2019 по пляжному футболу, если получит приглашение от организаторов турнира. Об этом сообщил генеральный директор клуба Иван Чистов.

Ранее сообщалось, что руководство действующего чемпиона России петербургского «Кристалла» направило официальное письмо в адрес Всемирной организации пляжного футбола, в котором проинформировало о решении не участвовать в Кубке мировых чемпионов-2019.

— Спартак" откажется от участия в турнире, если клубу поступит предложение, — цитирует «РИА Новости» Чистова.