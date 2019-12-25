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«Спартак» и «Локомотив» представят Россию на клубном чемпионате мира

25 декабря 2019, 23:51

Московские «Спартак» и «Локомотив» сыграют на клубном чемпионате мира 2020 года по пляжному футболу в Москве, сообщает РИА «Новости».

Турнир состоится 12-16 февраля во дворце спорта «Мегаспорт», где проходил клубный чемпионат мира-2019. В рамках турнира восемь клубов будут разделены на две группы, после группового этапа пройдут полуфиналы и финал турнира. От России будут выступать «Спартак» и «Локомотив». Полный состав участников станет известен позднее.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191225/1562812803.html

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