«Спартак» уступил минскому «Динамо» на старте клубного чемпионата мира по пляжному футболу

В матче группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов «Спартак» проиграл минскому «Динамо» (4:5). Турнир проходит в Москве.

«Динамо» набрало три очка и вышло в лидеры группы В. В этой группе также выступают «Брага» и «Токио».

Москва (Россия)

Чемпионат мира среди клубов

Группа B

«Спартак (Россия) — «Динамо» (Белоруссия) — 4:5

«ЦСКА Арена»