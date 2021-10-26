«Спартак» уступил минскому «Динамо» на старте клубного чемпионата мира по пляжному футболу
20:44
В матче группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов «Спартак» проиграл минскому «Динамо» (4:5). Турнир проходит в Москве.
«Динамо» набрало три очка и вышло в лидеры группы В. В этой группе также выступают «Брага» и «Токио».
Москва (Россия)
Чемпионат мира среди клубов
Группа B
«Спартак (Россия) — «Динамо» (Белоруссия) — 4:5
«ЦСКА Арена»
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