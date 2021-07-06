Швейцария заменит Украину на чемпионате мира по пляжному футболу в России

ФИФА получила официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о решении не принимать участие в чемпионате мира по пляжному футболу в 2021 году, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года, сообщает Telegram-канал РФС.

Сборная Украины по пляжному футболу обеспечила себе квалификацию на чемпионат мира, заняв второе место на недавнем европейском отборочном турнире. Вместо Украины на турнире выступит Швейцария, ставшая пятой командой по итогам отбора.

Ранее сайт Tribuna.com сообщил, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира. В МИД РФ ранее заявили, что Украина изначально не собиралась отправлять команду на турнир.

На прошлой неделе украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на ЧМ.

До этого вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался со сборной Украины и обозначил цель для команды от руководства ассоциаций — добыть путевку на чемпионат мира в России. За это команде были обещаны призовые.

Чемпионат мира-2021 пройдет в Москве с 19 по 29 августа. В турнире примут участие 16 команд. Жеребьевка финальной стадии должна состояться 8 июля в Цюрихе.