Шкарин не считает, что перенос чемпионата мира по пляжному футболу станет проблемой для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Антон Шкарин высказался об изменениях в формате проведения клубного ЧМ по пляжному футболу в Москве.

Организаторы объявили, что из-за вводимых с 28 октября в Москве нерабочих дней соревнования начнутся 26, а не 27 октября. Изначально турнир должен был пройти с 27 по 30 октября.

«Конечно, это все неприятно и не так, как мы планировали, но, главное, что никто не знал об этом. Наши соперники находятся ровно в такой же ситуации, так что ничего страшного нет для «Спартака»: все в одинаковых условиях, всем будет тяжело, по сути практически ничего не изменилось, только стало на одну игру меньше.

Я думаю, на команду никак не повлияет перенос старта турнира, мне кажется, многим клубам, которые планировали сегодня провести тренировку и вкатиться, будет даже сложнее, так как они сегодня должны сразу после прибытия начинать игру. Посмотрим, как все будет, но для «Спартака» это не будет проблемой", — приводит слова Шкарина ТАСС.

«Спартак» сыграет в группе В с «Брагой» (Португалия), минским «Динамо» и японским «Токио Верди».