Сборную России по пляжному футболу встретили в Москве
20:10
Сборная России по пляжному футболу, которая заняла третье место на чемпионате мира, вернулась в Москву из Парагвая. В аэропорту Шереметьево ее встречала группа болельщиц с флагами и цветами, а также журналисты.
В матче за третье место россияне обыграли Японию (5:4).
В финале чемпионата мира-2019 Португалия победила Италию — 6:4. (Дмитрий Гирин)
??? В Шереметьево встретили сборную России по пляжному футболу, которая заняла третье место на чемпионате мира pic.twitter.com/gLMbqEl7sv— СЭ Футбол (@se_football) December 3, 2019
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