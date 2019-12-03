Сборную России по пляжному футболу встретили в Москве

Сборная России по пляжному футболу, которая заняла третье место на чемпионате мира, вернулась в Москву из Парагвая. В аэропорту Шереметьево ее встречала группа болельщиц с флагами и цветами, а также журналисты.

В матче за третье место россияне обыграли Японию (5:4).

В финале чемпионата мира-2019 Португалия победила Италию — 6:4. (Дмитрий Гирин)

??? В Шереметьево встретили сборную России по пляжному футболу, которая заняла третье место на чемпионате мира pic.twitter.com/gLMbqEl7sv — СЭ Футбол (@se_football) December 3, 2019

Россия — Япония: лучшие моменты «бронзового» матча