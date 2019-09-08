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Сборная России стала второй в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

21:21
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Сборная России по пляжному футболу проиграла команде Португалии в матче за золотые медали Суперфинала Евролиги. Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу португальцев.

В матче за третье место сборная Испании победила команду Италии со счетом 4:1.

Сборная России во второй раз стала серебряным призером турнира, всего в активе российской команды пять побед, еще пять раз россияне становились третьими.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6861378

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