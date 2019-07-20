Сборная России разгромила Эстонию и вышла в 1/8 финала квалификации к ЧМ-2019

Сборная России по пляжному футболу разгромила Эстонию (7:2) во втором матче группы A квалификации к чемпионату мира-2019. Россияне, в активе которых 6 очков после двух игр, вышли в 1/8 финала турнира.

21 июля сборная России сыграет с Венгрией, начало игры в 16.45 (мск).

Европейский отборочный турнир ЧМ-2019

Первый групповой турнир

Эстония – Россия 2:7 (0:5, 0:1, 2:1)

Голы: Н. Крышанов, 2 (0:1). Земсков, 2 (0:2). Макаров, 5 (0:3). Крашенинников, 6 (0:4). Папоротный, 7 (0:5). Земсков, 15 (0:6). Шишин, 34 (0:7). Лепик, 34 (1:7). Мунскинд, 34 (2:7).

Эстония: Лукк, Раник – Маерог, Юха, Кигасте, Соалюсте, Мунскинд, Стюф, Лепик, Седрик, Палм.

Россия: Чужков, Баженов – В. Крышанов, Макаров, Крашенинников, Шишин, Шкарин, Папоротный, Н. Крышанов, Романов, Никоноров, Земсков.

Предупреждения: нет.

Судьи: Маттиколи (Италия), Беншабане (Франция), Арзулайтис (Литва), Борисевичс (Латвия).

20 июля. Москва. Стадион ОК "Лужники".