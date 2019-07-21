Сборная России победила Венгрию в квалификации ЧМ

Мужская сборная России по пляжному футболу обыграла Венгрию в заключительном матче в рамках первого группового этапа квалификации ЧМ-2019 – 5:1. В составе россиян отличились В составе двукратных чемпионов мира отличились Кирилл Романов (дважды), Максим Чужков, Борис Никоноров, Дмитрий Шишин.

Россия заняла первое место в квартете A в квалификации чемпионата мира.

Россия – Венгрия 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Романов, 2 (1:0). Романов, 7 (2:0). Чужков, 14 (3:0). Никоноров, 21 (4:0). Генчлер, 22 (4:1). Шишин, 31 (5:1).

Россия: Чужков, Баженов – Макаров, Крашенинников, Шишин, Шкарин, Папоротный, Н. Крышанов, Романов, Никоноров.

Венгрия: Липок, Щаско – Щащ, Барта, Щентес-Биро, Фекете, Уги, Беркеш, Генчлер, Рутай, Гуляш.

Предупреждения: нет.

Удаление: Рутай, 27.

Судьи: Султаноглу (Турция), Балинт (Румыния), Гомолко (Литва), Ботталико (Италия).

21 июля. Москва. Стадион ОК "Лужники".