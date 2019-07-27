Сборная России по пляжному футболу выиграла квалификацию к ЧМ-2019

Сборная России по пляжному футболу в финальном матче европейской квалификации чемпионата мира-2019 одержала разгромную победу над Италией (7:1) и стала победителем отборочного турнира.
ЧМ-2019 состоится в Асунсьоне (Парагвай) с 21 ноября по 1 декабря.
Сборная России по пляжному футболу в финале европейского отборочного турнира чемпионата мира-2019, проходившего в Москве, победила команду Италии со счётом 7:1!— Сборная России (@TeamRussia) July 27, 2019
Парни, красавцы!!! 🔥🔝⚽ pic.twitter.com/2ayKFXFUuW
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