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Сегодня, 14:02

Сборная России по пляжному футболу сыграет два матча с ОАЭ

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Сборная России по пляжному футболу проведет два матча с национальной командой ОАЭ в рамках учебно-тренировочного сбора, сообщается на официальном сайте РФС.

Для участия в этих играх были вызваны следующие футболисты:

Вратари: Станислав Кошарный, Денис Пархоменко (оба — «Саратов»), Андрей Лукьянов («Спартак»).

Полевые игроки: Андрей Новиков, Андрей Котенев, Артем Лукьянов, Максим Аркан (все — «Спартак»), Дмитрий Фролов, Владислав Жариков, Егор Ремизов, Остап Федоров (все — «Кристалл»), Амадиус Виноградов («Локомотив»), Егор Епурь, Лука Панкратов (оба — «Строгино»), Кирилл Романов («Саратов»).

Капитаном сборной России в предстоящих матчах будет чемпион мира Кирилл Романов. Игры состоятся 24 и 26 октября в Дубае.

Источник: Официальный сайт РФС
Футбол
РФС
Сборная России по пляжному футболу
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