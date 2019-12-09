Сборная России по пляжному футболу сможет выступить на ЧМ-2021 только под нейтральным флагом

Исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира сроком на 4 года. Решение было принято единогласно. В качестве причины называются манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории, передача которой ВАДА была одним из условий восстановления в правах Российского антидопингового агентства, сообщает BSRussia.

Таким образом, в ближайшие четыре года на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира российские спортсмены смогут выступать лишь в нейтральном статусе, без флага и гимна. Причем каждому атлету придется получать допуск на соревнования в индивидуальном порядке.

В пляжном футболе санкции распространяются на чемпионаты мира ФИФА 2021 и 2023 года. Исходя из информации, известной на данный момент, российская команда сможет выступить на этих турнирах только под нейтральным флагом. На других соревнованиях, на текущий момент, наша команда сможет представлять Россию.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Большой онлайн