Сборная России по пляжному футболу - шестая на Европейских играл в Минске

Сборная России в матче за пятое место на Европейских играх в Минске проиграла Италии со счетом 3:4. Голы в составе российской команды забили Федор Земсков, Николай Крышанов и Артур Папортный.

Россияне проиграли итальянцам во второй раз на турнире и заняли шестое место.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.