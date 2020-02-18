Сборная России по пляжному футболу с «Серебряной ланью»

Сборная России по пляжному футболу получила премию «Серебряная лань» как лучшая команда 2019 года. Фото команды с призом опубликовал Instagram РФС.

— Сегодня в ОКР вручили премию «Серебряная лань», — говорится в сообщении. — Лучшая команда 2019 года — сборная России по пляжке. Поздравляем наших парней.

В прошлом году сборная России заняла третье место на чемпионате мира.