Сборная России по пляжному футболу проведет товарищеский матч с Оманом 14 августа

Сборная России 14 августа проведет товарищеский матч с командой Омана в рамках подготовки к чемпионату мира по пляжному футболу 2021.

«Мы заранее договорились с руководством федерации пляжного футбола Омана о том, что, если мы не попадем в результате жеребьевки в одну группу, то сыграем товарищеский матч в Москве, — приводит слова Михаила Лихачева пресс-служба РФС. — Мы согласовали все необходимые условия. Очень рады, что такая игра состоится.

Команда Омана — частый участник чемпионата мира и показывает очень интересный футбол. К моменту нашей встречи она пройдет подготовку в Санкт-Петербурге. Думаю, это будет достойный спарринг для нас. Это будет своеобразный экзамен перед турниром. Мы надеемся увидеть прообраз нашей игры уже в этой встрече».

С 19 по 29 августа в Москве состоится чемпионат мира по пляжному футболу 2021. Сборная России попала в группу А, где встретится с командами Японии, Парагвая и США.