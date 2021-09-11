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Сборная России по пляжному футболу проиграла Испании и сыграет за пятое место Евролиги

11 сентября 2021, 20:31

Сборная России по пляжному футболу проиграла команде Испании в матче суперфинала Евролиги со счетом 5:6.

Россия заняла третье место в группе 1 и сыграет против Швейцарии в матче за пятое место Евролиги.

Испания набрала шесть очков и переместились на второе место.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира по пляжному футболу в Москве сборная России стала чемпионом.

Мужская Евролига

Суперфинал

3-й тур

Россия — Испания — 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)

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Роман Шишов все материалы автора

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