Сборная России по пляжному футболу проиграла Испании и сыграет за пятое место Евролиги

Сборная России по пляжному футболу проиграла команде Испании в матче суперфинала Евролиги со счетом 5:6.

Россия заняла третье место в группе 1 и сыграет против Швейцарии в матче за пятое место Евролиги.

Испания набрала шесть очков и переместились на второе место.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира по пляжному футболу в Москве сборная России стала чемпионом.

Мужская Евролига

Суперфинал

3-й тур

Россия — Испания — 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)