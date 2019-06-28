Сборная России по пляжному футболу обыграла Белоруссию и сыграет за пятое место на Европейских играх

Сборная России по пляжному футболу в матче турнира за 5-8 места на Европейских играх в Минске (Белоруссия) в серии послематчевых пенальти обыграла хозяев. Основное время закончилось со счетом 5:5, 3:2 по одиннадцатиметровым ударам. Россияне завтра, 29 июня, сыграют во встрече за пятое место с национальной командой Италии.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.

Европейские игры проходят в Минске с 21 июня по 1 июля.