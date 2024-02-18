Сборная Белоруссии впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная Белоруссии впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу. На групповом этапе турнира команда обыграла сборную Японии (3:1).

У победителей голами отметились Игорь Бриштель, Михаил Августов и Артемий Дрозд.

Финальный матч группового этапа белорусы сыграют с командой Колумбии. Встреча запланирована на вторник, 20 февраля. Результат этой встречи не повлияет на выход сборной Беларуси в плей-офф.