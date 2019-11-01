Самохвалов объяснил переход в «Локомотив» желанием играть

Новичок «Локомотива» Дмитрий Самохвалов в интервью BSRussia рассказал, почему выбрал московский клуб. Ранее он играл за «Сити», который в прошлом сезоне уступил в матче за 5-е место, а красно-зеленые — в полуфинале уступили «Кристаллу».

— Расскажите, как вы оказались в «Локомотиве»?

— В начале октября мне позвонил Илья Леонов и мы согласовали все моменты по переходу. Потом разговаривали с Александром Елизаровым и мне понравилось то, что я услышал. Тренер ставит перед собой интересные задачи. Он хочет создать в «Локомотиве» костяк из молодых российских игроков и нескольких опытных футболистов. В принципе, что-то подобное было в предыдущем сезоне в «Сити». Плюс понравились серьезные задачи. «Кристалл» будем обыгрывать в общем (смеется). Конечно, в следующем сезоне это сделать будет трудно, но в «Локомотиве» смотрят на перспективу и хотят создать молодую команду, которая будет прогрессировать и постепенно вернётся на лидирующие позиции.

— У вас были какие-то другие варианты продолжения карьеры?

— После этого сезона я ожидал, что могут последовать предложения, и для себя понимал, что скорее всего покину «Сити». Ко мне был интерес у еще одного клуба Суперлиги, но я выбрал «Локомотив», потому что для меня в приоритете игровое время. Плюс в команде в основном ребята чуть старше меня, так что с поиском взаимопонимания не должно возникнуть проблем.

?- Переезд в Москву для вас сложности не представляет?

— На самом деле переезжать и не придется. Александр Елизаров выстроил цикличный график подготовки. Я буду жить в Петербурге и приезжать в Москву на сборы. Сейчас я играю в чемпионате Санкт-Петербурга за «Северную столицу», чтобы поддерживать себя в форме и иметь игровую практику, а в начале декабря поеду на первый сбор в «Локомотив». Если бы я ещё месяц не играл, то в «Локомотиве» подумали бы: «Зачем этот человек нам нужен?» (улыбается).