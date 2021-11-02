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Россия обыграла Японию на старте Межконтинентального кубка по пляжному футболу

19:10
Сборная России. Фото РФС
Сборная России. Фото РФС
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В матче 1-го тура Межконтинентального кубка по пляжному футболу сборная России победила команду Японии (7:6).

В составе победителей покер сделал Борис Никоноров. Решающий гол в овертайме забил Андрей Котенев.

Следующий матч российская команда проведет 3 ноября против сборной Парагвая. Начало в 17.45 по московскому времени.

Межконтинентальный кубок

1-й тур

Россия — Япония — 7:6 ДВ (3:1, 1:3, 2:2, 1:0)

Голы: Никоноров (4), Папоротный, Новиков, Котенев — Окуяма (2), Ямаучи (2), Морейра (2).

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Евгений Петров все материалы автора
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