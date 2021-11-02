Россия обыграла Японию на старте Межконтинентального кубка по пляжному футболу
19:10
В матче 1-го тура Межконтинентального кубка по пляжному футболу сборная России победила команду Японии (7:6).
В составе победителей покер сделал Борис Никоноров. Решающий гол в овертайме забил Андрей Котенев.
Следующий матч российская команда проведет 3 ноября против сборной Парагвая. Начало в 17.45 по московскому времени.
Межконтинентальный кубок
1-й тур
Россия — Япония — 7:6 ДВ (3:1, 1:3, 2:2, 1:0)
Голы: Никоноров (4), Папоротный, Новиков, Котенев — Окуяма (2), Ямаучи (2), Морейра (2).
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