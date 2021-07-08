Стали известны соперники сборной России на ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу узнала своих соперников на чемпионате мира, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Жеребьевка прошла сегодня, 8 июля, в Цюрихе

В группу А вместе с Россией попали Япония, Парагвай и США.

Напомним, 6 июля стало известно, что сборная Швейцарии заменила сборную Украины, которая отказалась от участия в турнире.

Полностью группы ЧМ-2021:

Группа А — Россия, Япония, Парагвай и США.

Группа B — Мозамбик, Испания, ОАЭ и Таити.

Группа С — Белоруссия, Сальвадор, Швейцария и Бразилия.

Группа D — Португалия, Оман, Сенегал и Уругвай.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Португалии.