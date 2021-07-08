Пляжный футбол
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Стали известны соперники сборной России на ЧМ по пляжному футболу

15:23
Стали известны соперники сборной России на ЧМ по пляжному футболу в Москве. Фото AFP Стали известны соперники сборной России на ЧМ по пляжному футболу в Москве. Фото РФС
Стали известны соперники сборной России на ЧМ по пляжному футболу в Москве. Фото AFP

Сборная России по пляжному футболу узнала своих соперников на чемпионате мира, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Жеребьевка прошла сегодня, 8 июля, в Цюрихе

В группу А вместе с Россией попали Япония, Парагвай и США.

Напомним, 6 июля стало известно, что сборная Швейцарии заменила сборную Украины, которая отказалась от участия в турнире.

Полностью группы ЧМ-2021:

Группа А — Россия, Япония, Парагвай и США.

Группа B — Мозамбик, Испания, ОАЭ и Таити.

Группа С — Белоруссия, Сальвадор, Швейцария и Бразилия.

Группа D — Португалия, Оман, Сенегал и Уругвай.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Португалии.

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