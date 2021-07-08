Стали известны соперники сборной России на ЧМ по пляжному футболу
15:23
Сборная России по пляжному футболу узнала своих соперников на чемпионате мира, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Жеребьевка прошла сегодня, 8 июля, в Цюрихе
В группу А вместе с Россией попали Япония, Парагвай и США.
Напомним, 6 июля стало известно, что сборная Швейцарии заменила сборную Украины, которая отказалась от участия в турнире.
Полностью группы ЧМ-2021:
Группа А — Россия, Япония, Парагвай и США.
Группа B — Мозамбик, Испания, ОАЭ и Таити.
Группа С — Белоруссия, Сальвадор, Швейцария и Бразилия.
Группа D — Португалия, Оман, Сенегал и Уругвай.
Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Португалии.
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