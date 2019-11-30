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Россия проиграла Италии в овертайме полуфинала ЧМ

30 ноября 2019, 23:39
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Сборная России не смогла выйти в финал чемпионата мира по пляжному футболу. В полуфинале россияне в овертайме уступили Италии — 7:8.

В финале Италия сыграет с победителем второго полуфинала Япония — Португалия. Россиянам предстоит матч за третье место.

Россия — двукратный чемпион мира по пляжному футболу. Итальянцы второй раз в истории вышли в финал турнира. Впервые им это удалось в 2008 году — тогда команда уступила Бразилии (3:5).

Чемпионат мира

1/2 финала

Италия — Россия — 8:7 д.в. (2:1, 1:3, 4:3, 1:0)

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