Россия проиграла Италии в овертайме полуфинала ЧМ

Сборная России не смогла выйти в финал чемпионата мира по пляжному футболу. В полуфинале россияне в овертайме уступили Италии — 7:8.

В финале Италия сыграет с победителем второго полуфинала Япония — Португалия. Россиянам предстоит матч за третье место.

Россия — двукратный чемпион мира по пляжному футболу. Итальянцы второй раз в истории вышли в финал турнира. Впервые им это удалось в 2008 году — тогда команда уступила Бразилии (3:5).

Чемпионат мира

1/2 финала

Италия — Россия — 8:7 д.в. (2:1, 1:3, 4:3, 1:0)