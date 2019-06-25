Россия проиграла Испании на старте Европейских игр

Сборная России по пляжному футболу проиграла Испании в первом туре Европейских игр - 4:5. Россияне четырежды сравнивали счет в матче, но в овертайме уступили. Хет-трик в составе сборной России оформил Дмитрий Шишин, а еще один мяч на счету Федора Земскова.

Помимо Испании, Россия сыграет в группе с Италией и Украиной.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.