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Россия вышла в финал Межконтинентального кубка по пляжному футболу

18:57
Сборная России по пляжному футболу. Фото bsrussia.com.
Сборная России по пляжному футболу. Фото bsrussia.com.
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Сборная России в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу победила сборную Португалии. Россияне выиграли со счетом 7:3.

В составе россиян отличились Андрей Котенев, Федор Земсков (дважды), Артур Папоротный, вратарь Станислав Кошарный (дважды) и Денис Пархоменко.

Во втором полуфинале сыграют сборные Ирана и Сенегала. Финальный матч состоится 6 ноября в Дубае (ОАЭ).

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Иван Шитик все материалы автора
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