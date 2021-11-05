Россия вышла в финал Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Сборная России в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу победила сборную Португалии. Россияне выиграли со счетом 7:3.

В составе россиян отличились Андрей Котенев, Федор Земсков (дважды), Артур Папоротный, вратарь Станислав Кошарный (дважды) и Денис Пархоменко.

Во втором полуфинале сыграют сборные Ирана и Сенегала. Финальный матч состоится 6 ноября в Дубае (ОАЭ).