РФС создал организацию, которая займется подготовкой чемпионата мира по пляжному футболу

В Санкт-Петербурге состоялось заседание исполкома РФС, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся, в том числе пляжного футбола. Исполком по итогам заседания принял решение выступить единственным учредителем и учредить АНО «Дирекция футбольных мероприятий и проектов», утвердить ее устав и сформировать ее органы управления, сообщает BSRussia.

АНО «Дирекция футбольных мероприятий и проектов» выступит в качестве организации, которая будет использоваться для проведения чемпионата мира по пляжному футболу и других крупных мероприятий. Главой организации назначен генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

ФИФА доверила России право провести чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году.