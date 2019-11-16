Пляжный футбол
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РФС создал организацию, которая займется подготовкой чемпионата мира по пляжному футболу

21:00
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В Санкт-Петербурге состоялось заседание исполкома РФС, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся, в том числе пляжного футбола. Исполком по итогам заседания принял решение выступить единственным учредителем и учредить АНО «Дирекция футбольных мероприятий и проектов», утвердить ее устав и сформировать ее органы управления, сообщает BSRussia.

АНО «Дирекция футбольных мероприятий и проектов» выступит в качестве организации, которая будет использоваться для проведения чемпионата мира по пляжному футболу и других крупных мероприятий. Главой организации назначен генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

ФИФА доверила России право провести чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году.

Дополнительная информация

https://bsrussia.com/ru/news/organizaciej-chempionata-mira-2021-zajmetsya-ano-direkciya-futbolnyh-meropriyatij-i-proektov--12758

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