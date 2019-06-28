РФС согласовал подачу заявки на проведение чемпионата мира-2021 по пляжному футболу

РФС принял решение не подавать заявки на проведение финальных турниров чемпионата Европы-2021 среди девушек до 19 лет и чемпионата Европы-2022 среди юношей до 19 лет.

– Согласован вопрос о подаче заявки на проведение чемпионата мира-2021 по пляжному футболу, которую уже одобрил исполком РФС и поддержали Правительство РФ, правительство г. Москва и Минспорта. В данный момент мы также изучаем возможности для того, чтобы принять в России другие финальные международные турниры под эгидой ФИФА и УЕФА, о чем сообщим дополнительно, – цитируют "РИА Новости" генерального секретаря РФС Александра Алаева.

В качестве города-кандидата, где планируются матчи крупнейшего турнира, рассматривается Москва.