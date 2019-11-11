Расширенный состав сборной России на чемпионат мира-2019

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав национальной сборной в преддверии чемпионата мира по пляжному футболу-2019, который пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. В список вошли 15 человек, включая трех вратарей, сообщает BSRussia.

Вратари: Максим Чужков («Кристалл»), Павел Баженов, Денис Пархоменко (оба — «Спартак»);

Полевые игроки: Алексей Макаров, Антон Шкарин, Андрей Новиков, Федор Земсков, Алексей Павленко (все — «Спартак»), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный, Кирилл Романов (все — «Кристалл»), Борис Никоноров, Остап Федоров (оба — «Локомотив»), Артем Волошин («Крылья Советов»).

С 12 по 14 ноября сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Новогорске, по итогам которого будут определены 12 человек, отправляющиеся в Парагвай на главный турнир года.

На групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет с командами Сенегала, ОАЭ и Белоруссии.