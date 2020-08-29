Представлена официальная эмблема чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в России

За год до финала чемпионата мира по пляжному-2021 в России, ФИФА и оргкомитет чемпионата представили его официальную эмблему. Эмблема опубликована онлайн и на рекламных щитах в московском метро, сообщает сайт РФС.

На эмблеме живописно изображена жар-птица — один из главных персонажей русских народных сказок. На эмблеме жар-птица и игрок в пляжный футбол сплетены в эпической схватке за мяч над куполом, изображение которого навеяно Храмом Василия Блаженного. Общий стиль и цветовая гамма выдержаны в духе русских узоров и архитектуры, что с добавлением современного стиля символизирует теплоту, энергию и веселье.

Это будет 11-й чемпионат мира по пляжному футболу. Последний чемпионат проводился в Парагвае. В нем сборная Португалии во второй раз завоевала титул чемпионов, выиграв в финале у команды Италии со счетом 6:4.

Запланированный на 2021 год турнир примет 16 сборных со всего мира и пройдет с 19 по 29 августа в Москве.