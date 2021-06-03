Представлен официальный плакат чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

В четверг, 3 июня ФИФА и организационный комитет чемпионата мира по пляжному футболу в Москве представили официальный плакат турнира.

При создании постера дизайнеры вдохновлялись русской культурой и популярными достопримечательностями столицы России.

На плакате изображен футболист, прыгающий в воздух, чтобы побороться за мяч с жар-птицей, мифическим существом из русского фольклора. Жар-птица символизирует стремление к славе и воплощает огонь, свет и солнце. Мяч представлен в виде золотого яблока, которое, согласно русской легенде, символизирует силу и молодость. На плакате также изображены купола собора Василия Блаженного, горизонт Москвы и стадион «Лужники». На создание постера ушло пять дней.

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Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Местом проведения станет Фестивальная площадь СК «Лужники».