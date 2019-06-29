Португалия - чемпион Европейских игр в пляжном футболе

Сборная Португалии завоевала золото Европейских игр в пляжном футболе. В финальном матче португальцы разгромили Испанию со счетом 8:3.

Бронзу взяла Швейцария, одолевшая в матче за третье место Украину - 5:4.

Сборная России стала шестой, проиграв в сегодняшнем матче за пятое место Италии (3:4).

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.