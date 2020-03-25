Пляжный «Спартак» присоединился к акции фанатов. Болельщики помогают ветеранам

Пляжный футбольный клуб «Спартак» решил помочь болельщикам красно-белых, которые развозят продуктовые наборы ветеранам и вдовам ветеранов. Об этом «СЭ» сообщил заводящий спартаковских фанатов Валерий Бевз по прозвищу Амиго.

— После того, как мы объявили об акции, откликнулся пляжный «Спартак». Из клуба позвонили, спросили, чем помочь. Я сказал — напряжёнка с масками. С сегодняшнего дня наши пляжники будут помогать нам на постоянной основе. В первую очередь обеспечили нас самым необходимым на данный момент — передали нам внушительное количество медицинских масок. Теперь ребята, которые развозят еду, будут экипированы полностью. (Дмитрий Зеленов)