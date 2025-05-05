Пляжный «Спартак» не примет участия в чемпионате и Кубке России 2025 года из-за финансовых трудностей

Пляжный футбольный клуб «Спартак» не примет участия в чемпионате и Кубке России в 2025 году.

«Данное решение обусловлено отсутствием необходимого финансирования для полноценного участия в соревнованиях и реализации задач, которые ставит перед собой такой клуб, как «Спартак». Мы глубоко сожалеем о сложившейся ситуации и понимаем, как это может расстроить наших болельщиков и партнеров. В данный момент идет активная работа над поиском решений для стабилизации текущего положения. Клуб и детско-юношеские команды продолжают функционировать в полном объеме. Ведутся переговоры по трудоустройству наших футболистов на этот сезон. О дальнейших планах по возобновлению соревновательной деятельности команды будет объявлено дополнительно, как только появится конкретная информация. Красно-белые, мы ценим ваше понимание и поддержку в этот непростой период. Вернемся более сильными», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

«Спартак» является трехкратным чемпионом России, также красно-белые трижды становились серебярными призерами и один раз — бронзовыми.