Пархоменко высказался о зарплатах футболистов

Вратарь пляжного клуба «Спартак» Денис Пархоменко рассказал, справедливо ли, что футболисты получают больше, чем игроки в пляжный футбол.

«Справедливость одна: мы — чемпионы, а они — нет. У меня есть медаль чемпионата мира, а у них ее никогда не будет. Вот и вопрос. Слава и деньги, конечно, хорошо, но подумайте: когда ты отдаешь всю жизнь спорту, но так и не добиваешься результатов на международной арене, каково это. Думаю, перед смертью мне бы точно аукнулось, как истинному любителю футбола. Те, кто просто этим зарабатывает, их это не волнует. Но мы же говорим про спортсменов и профессионалов. Любовь к спорту — прежде всего», — приводит слова Пархоменко Sport24.

Сборная России по пляжному футболу трижды выигрывала Чемпионат мира (2011, 2013, 2021) и дважды брали бронзу турнира (2015, 2019).

Для сборной России по большому футболу наивысшим достижение на Чемпионатах мира является 1/4 на домашнем турнире в 2018 году