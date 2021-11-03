Россия обыграла Парагвай во втором туре Межконтинентального кубка по пляжному футболу

В матче второго тура группового турнира Межконтинентального кубка по пляжному футболу сборная России победила команду Парагвая (8:7). Турнир проходит в Дубае.

В составе сборной России хет-трик сделал Федор Земсков. По голу на счету Юрия Крашенинникова, Дениса Пархоменко, Андрея Котенева, Артура Папоротного и Бориса Никонорова.

2 ноября Россия обыграла Японию — 7:6 ДВ. 4 ноября россияне проведут заключительный матч группового этапа, соперник — сборная Ирана. Начало в 19.00 по московскому времени.

Межконтинентальный кубок

2-й тур

Парагвай — Россия — 7:8 (2:5, 2:2, 3:1)

Голы: Земсков, 1 (0:1). Крашениннков, 3 (0:2). Пархоменко, 3 (0:3). Котенев, 3 (0:4). Эскобар, 7 (1:4). Папоротный, 9 (1:5). Охеда, 10 (2:5). Земсков, 13 (2:6). К.Бенитес, 18 (3:6). Охеда, 18 (4:6). Никоноров, 20 — с пенальти (4:7). Земсков, 26 (4:8). Сентурион, 26 — с пенальти (5:8). Медина, 30 (6:8). Охеда, 34 (7:8).

Россия: Пархоменко, Кошарный — Новиков, Шкарин, Котенев, Земсков, Крашенинников, Шишин, Папоротный, Н. Крышанов, Романов, Никоноров.