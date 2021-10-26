Не более 500 зрителей смогут посетить матчи клубного ЧМ по пляжному футболу в Москве

Матчи ЧМ по пляжному футболу смогут посетить не больше 500 зрителей, рассказал глава оргкомитета турнира Михаил Стручков.

Во вторник, 26 октября, стало известно, что из-за локдауна в Москве турнир перенесен на 26-27 октября.

«Мы хотим заверить всех, что, несмотря на то что 28, 29 и 30 октября игры не состоятся, все купившие билеты и имеющие приглашения могут воспользоваться ими сегодня или завтра, когда будут проводиться восемь матчей сразу. Нам в разъяснительном письме разрешили допускать по 500 зрителей. Если не сможете прийти, билеты можно будет сдать. Наш билетный кассир отнесется к этому с пониманием», — цитирует Стручкова ТАСС.

Вместе с «Локомотивом» в группе А сыграют «Васко да Гама», «Леванте» и «Насьональ».