Названы лучшие игроки по пляжному футболу в 2021 году

После финального матча Межконтинентального кубка, в Дубае прошла церемония вручения наград Beach Soccer Stars по итогам 2021 года, где были вручены главные награды сезона, сообщает BSRussia.com.

«Лучший футболист года» — Озу Морейра (Япония).

«Лучшая футболистка года» — Молли Кларк (Англия).

«Тренер года» — Михаил Лихачев (Россия).

«Лучшее событие» — чемпионат мира в России-2021.

«Лучший гол» — Николай Игнат (Молдавия).

«Восходящая звезда» — Раоуль Менди (Сенегал).

«Лучший голкипер» — Элиотт Монод (Швейцария).

«Пятерка лучших звезд» — Элиотт Монод (Швейцария), Озу Морейра (Япония), Катарино (Бразилия), Филипп Борер (Швейцария) и Бе Мартинс (Португалия).