Названы лучшие игроки по пляжному футболу в 2021 году
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После финального матча Межконтинентального кубка, в Дубае прошла церемония вручения наград Beach Soccer Stars по итогам 2021 года, где были вручены главные награды сезона, сообщает BSRussia.com.
«Лучший футболист года» — Озу Морейра (Япония).
«Лучшая футболистка года» — Молли Кларк (Англия).
«Тренер года» — Михаил Лихачев (Россия).
«Лучшее событие» — чемпионат мира в России-2021.
«Лучший гол» — Николай Игнат (Молдавия).
«Восходящая звезда» — Раоуль Менди (Сенегал).
«Лучший голкипер» — Элиотт Монод (Швейцария).
«Пятерка лучших звезд» — Элиотт Монод (Швейцария), Озу Морейра (Япония), Катарино (Бразилия), Филипп Борер (Швейцария) и Бе Мартинс (Португалия).
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