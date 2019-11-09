Москва может принять этап Евролиги и женский Кубок Европы в 2020 году

Всемирная организация пляжного футбола планирует проведение в Москве первого этапа мужской Евролиги и женского Кубка Европы в 2020 году, сообщает ТАСС.

Оба мероприятия в России запланированы на 12-14 июня. Россия впервые может принять соревнования по пляжному футболу среди женщин. Европейский квалификационный турнир к чемпионату мира 2021 года, который пройдет в Москве, планируется провести в итальянском Езоло с 24 по 31 июля.