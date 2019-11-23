Михаил Лихачев: «Сейчас сложно подсчитать, но нервов оставлено много»

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев подвел итог стартового матча чемпионата мира по пляжному футболу против команды Сенегала (8:7).

— Сейчас сложно подсчитать, но нервов оставлено много, — приводит слова тренера официальный сайт РФС. — Матч получился очень драматичным. Зрителям, конечно, одно удовольствие такую встречу посмотреть, но для тренеров такие поединки не самое лучшее времяпрепровождение. Тем менее, рад, что начали чемпионат с этих завоеванных трех очков: тяжелых, волевых. Есть у меня, конечно, вопросы к некоторым ребятам по качеству игры. Есть вопросы и по судейству. Важно, что удалось выиграть и стартовать с победы. Это очень важно. Я ребятам говорил, что лучше взять три очка при не самой лучшей игре, чем наоборот.

— Несколько слов по сборной Сенегала. Что команда показала?

— Ровно то, чего мы и ждали от этой команды. Они использовали свои козыри. В первом периоде нам удалось нейтрализовать их козыри. Сами вели игру очень хорошо. К сожалению, в начале второго периода игра разладилась. Особенно это касается игровой дисциплины. Будем разбираться, почему так произошло. Тем не менее, морально-волевые качества ребят заслуживают самых добрых слов. Победа — это самое главное.

— Как сильно сказалась на игре жаркая погода?

— Я думаю, футболистам Сенегала все-таки попроще в таких климатических условиях. Мы тренировались уже здесь достаточное количество времени и прекрасно понимали, в какую погоду будем играть.

— Теперь на очереди команда ОАЭ.

— Мы хорошо знаем эту команду. Играли совсем недавно на Межконтинентальном кубке. Правда, у нас был несколько другой состав. Сейчас посмотрим их игру с Белоруссией, все проанализируем. Самое главное, самим восстановить силы, убрать все ошибки, которые были. С учетом этого подготовимся ко второй игре, результат которой нам архиважен.