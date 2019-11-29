Михаил Лихачев: «С бразильцами блистательно сыграл вратарь Максим Чужков»

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев после победы над Бразилией в матче 1/4 финала чемпионата мира (4:3) отметил игру вратаря Максима Чужкова. Также он уверен, что россияне заслужили выход в полуфинал.

— Мы сегодня показали русский характер на тысячу процентов, и очень грамотно сыграли тактически, — цитирует BS Russia Лихачева. — Все наши идеи на матч были реализованы. Ребята выполнили план на игру не на протяжении какого-то отрезка, а весь матч. И, конечно, блистательно сыграл вратарь Максим Чужков, который своими спасениям помог нам рассчитывать на победу и выручил в самой концовке матча.

Была ли Бразилия фаворитом? Бразилия всегда заведомый фаворит в любом пляжнофутбольном матче. Но тот футбол, который мы сегодня показали, заслуживает самых высоких оценок. Сегодня мы однозначно заслужили победу больше, чем сборная Бразилии. Когда в одном из эпизодов Катарино не отдал нам мяч по принципу фэйр-плей, я понял, что бразильцы сломлены, и мы должны победить.