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Михаил Лихачев признан тренером года в пляжном футболе

22:13
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Главный тренер сборной России Михаил Лихачев признан тренером года по версии Всемирной организации пляжного футбола, сообщает ТАСС.

В августе 2021 года сборная России под руководством Лихачева стала трехкратным чемпионом мира, выиграв домашнее мировое первенство. В субботу россияне в четвертый раз выиграли Межконтинентальный кубок.

43-летний Лихачев возглавляет сборную России с 2010 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12854907

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Иван Шитик все материалы автора
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