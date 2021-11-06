Михаил Лихачев признан тренером года в пляжном футболе

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев признан тренером года по версии Всемирной организации пляжного футбола, сообщает ТАСС.

В августе 2021 года сборная России под руководством Лихачева стала трехкратным чемпионом мира, выиграв домашнее мировое первенство. В субботу россияне в четвертый раз выиграли Межконтинентальный кубок.

43-летний Лихачев возглавляет сборную России с 2010 года.