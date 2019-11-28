Михаил Лихачев: «Посмотрим, есть у нас шансы против Бразилии или нет»

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира по пляжному футболу с Бразилией.

— Посмотрим, есть у нас шансы или нет, — приводит слова Лихачева RT. — Дисквалификации Алексея Макарова и Артура Папоротного? Будем искать внутренние резервы. Например, свой шанс получит Остап Федоров. Попытаемся сделать все, чтобы и в этом матче предстать монолитной командой.

В 2011-м и 2013-м мы находились на выдающемся уровне готовности. Несмотря на то, что у нас сейчас шестеро дебютантов первенств планеты в составе, сделаем все возможное, чтобы обыграть Бразилию.