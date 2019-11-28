Пляжный футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Пляжный футбол

Михаил Лихачев: «Посмотрим, есть у нас шансы против Бразилии или нет»

28 ноября 2019, 17:09
Теги:

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира по пляжному футболу с Бразилией.

— Посмотрим, есть у нас шансы или нет, — приводит слова Лихачева RT. —  Дисквалификации Алексея Макарова и Артура Папоротного? Будем искать внутренние резервы. Например, свой шанс получит Остап Федоров. Попытаемся сделать все, чтобы и в этом матче предстать монолитной командой.

В 2011-м и 2013-м мы находились на выдающемся уровне готовности. Несмотря на то, что у нас сейчас шестеро дебютантов первенств планеты в составе, сделаем все возможное, чтобы обыграть Бразилию.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/691243-lihachyov-braziliya-rossiya-chempionat-mira-plyazhnyi-futbol

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир