Михаил Лихачев: «Посмотрим, есть у нас шансы против Бразилии или нет»
28 ноября 2019, 17:09
Главный тренер сборной России Михаил Лихачев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира по пляжному футболу с Бразилией.
— Посмотрим, есть у нас шансы или нет, — приводит слова Лихачева RT. — Дисквалификации Алексея Макарова и Артура Папоротного? Будем искать внутренние резервы. Например, свой шанс получит Остап Федоров. Попытаемся сделать все, чтобы и в этом матче предстать монолитной командой.
В 2011-м и 2013-м мы находились на выдающемся уровне готовности. Несмотря на то, что у нас сейчас шестеро дебютантов первенств планеты в составе, сделаем все возможное, чтобы обыграть Бразилию.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/691243-lihachyov-braziliya-rossiya-chempionat-mira-plyazhnyi-futbol
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