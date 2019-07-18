Михаил Лихачев: "Перед сборной России стоит новая задача – попасть на ЧМ"

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная старту европейской квалификации чемпионата мира-2019. Турнир пройдет с 19 по 27 июля. На вопросы журналистов ответили главный тренер сборной России Михаил Лихачев, капитан российской команды Антон Шкарин, генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

– Завтра для нас наступает волнительный момент, открытие турнира, – подчеркнул Лихачев. – Думаем только о том, как отобраться на чемпионат мира, порадовав наших соотечественников хорошей игрой и результатом. В организационном плане Москва должна проявить себя с самой лучшей стороны, мы же постараемся доказать, что заслуживаем места на ближайшем мундиале.

– Позволит ли новый формат отбора психологически раскрепоститься?

– Новая система отбора оптимальна, но все должно решиться на футбольном поле. У каждой команды есть шанс, отборочные турниры всегда имеют особый накал. Даже маленькие команды, выиграв несколько матчей, приблизят себя к грандиозной цели. Такие примеры были: семь лет назад в Москве не самая звездная сборная Голландии сумела попасть на ЧМ. Не стоит заострять внимание на формуле, важнее, как сыграем мы.

– Насколько важна для сборной Росси победа на грядущем турнире? Или же вам просто важно попасть на чемпионат мира?

– Хотелось бы сыграть в финале, чтобы не было никакого давления, мы бы показали зрелищный футбол. Но давайте решать задачи по мере их поступления. Пока наша задача – выйти на площадку с плакатом "увидимся в Парагвае".

– Завтра игра с Германией – самым крепким соперником из тех, что выступают в группе. Хорошо, что начинаете турнир матчем именно с этой сборной? – вопрос Шкарину.

– Игры с Германией у нас исторически складываются непросто, это неудобный для нас соперник. К тому же для всех команд первые матчи всегда получаются нервными. Не всегда удается показать все, на что мы способны. Завтра нам нужно набрать три очка. Хорошо, если получится показать красивую игру, но главное все же победа. Набирать будем по ходу турнира. Лично для меня квалификация ЧМ – самый тяжелый турнир в эмоциональном плане. Сложно играть, когда ты понимаешь, что можешь пропустить мундиаль. Трудно играть и при своих трибунах, когда боишься подвести родных и близких. Помогает уверенная игра партнеров.

– Квалификация ЧМ – самый крупный турнир в пляжном футболе, – подчеркнул Александр Алаев. – Мы имеем опыт проведения подобных соревнований, и он был очень успешным. Теперь, спустя несколько лет мы обратились в ФИФА и BSWW с предложением снова провести это мероприятие в Москве. В этом году у турнира новое место проведения – "Лужники". Уверен, что оно понравится нашим болельщикам.

Получить право на проведение турнира было несложно. Во всем мире знают, что Москва и РФС обладают всем необходимым для организации мероприятий на самом высоком уровне. Учитывая опыт взаимоотношений с BSWW и ФИФА, решение никого не удивило. Уверен, что турнир пройдет на высочайшем уровне. Хотелось бы поблагодарить и правительство Москвы. Без их поддержки ничего бы не было. Ни для кого не секрет, что наша главная задача – провести в Москве ЧМ-2021. Нынешний турнир – своеобразная репетиция. Мы уже официально выдвинули свою кандидатуру. Нас поддержал исполком РФС, правительство. Квалификация ЧМ-2019 должна пройти так, чтобы ни у кого ни осталось сомнений, что следующий мундиаль нужно провести в России. Ждем болельщиков в "Лужниках"!

– Если Россия получит право на проведение ЧМ-2021, можно ли будет организовать финал на БСА "Лужники"?

– Давайте пока думать не о финале, сначала нам надо получить право на проведение турнира. Если это произойдет, мы обязательно придумаем много интересного. (Официальный сайт РФС)