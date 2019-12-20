Главный тренер сборной России Михаил Лихачев рассказал о задачах команды на следующий год.

— Одна из основных задач — успешное выступление в Евролиге и Межконтинентальном кубке, — цитирует Лихачева официальный сайт РФС. — Есть большая надежда, что мы примем участие в традиционном старейшем турнире в Португалии. Это турнир для четырех сборных. Будем стараться давать шансы молодым, чтобы смотреть в будущее с большим оптимизмом. Очень хочется, чтобы наши ребята избежали травм, чтобы мы продолжали развиваться, чтобы пляжный футбол становился более популярным и зрелищным. И конечно, отдельные слова благодарности хочется сказать в адрес Российского футбольного союза, который на протяжении всего сезона оказывал любую поддержку нашей национальной сборной. Все было четко организовано с точки зрения условий подготовки и быта национальной команды. Конечно же, огромные слова благодарности Алаеву Александру Александровичу, который всегда держал руку на пульсе, помогал всем, чем необходимо, и это было для нас большим подспорьем.