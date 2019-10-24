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Михаил Лихачев: «Нравится, что сборную по пляжному футболу не разделяют с национальной командой»

17:47
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев рассказал о своем отношении к тому, что его команду не разделяют с национальной сборной.

- Мне нравится, что нас не разделяют с национальной сборной и мы чувствуем себя единым целым с остальными командами, — цитирует RT Лихачева. —  Так и должно быть. Мы работаем с одной целью: развивать футбол, стратегия «Наши парни» здорово в этом нам помогает. И потом, мы же обычные парни, которые так же играют в своих дворах.

Прозвище «Наши парни» также имеет национальная сборная страны по футболу.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/680409-lihachyov-nashi-parni-sbornaya

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