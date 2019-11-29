Михаил Лихачев: «Можем выйти в финал благодаря тому, что обыграли Бразилию»

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев после победы над Бразилией в матче 1/4 финала чемпионата мира (4:3) отметил, что этот успех поможет команде в полуфинале. Соперником россиян будут либо итальянцы, либо швейцарцы.

— Обе команды являются ведущими в Европе, матчи с ними всегда получаются у нас очень интересными, — цитирует ТАСС Лихачева. — Сборные совершенно разные по стилю, однако каждая из них всегда готова доставить неприятности любому сопернику. Сборная Италии более грамотная в оборонительном плане, имеет фантастических нападающих — Эммануэле Зурло и Габриэле Гори, которые на чемпионате мира забили уже очень много голов.

Что касается сборной Швейцарии, то команда исповедует яркий атакующий футбол. Любой футболист может проявить себя. Думаю, что в любом случае будет серьезнейший матч. Готовиться к нему надо будет максимально серьезно и ответственно, кто бы нам ни попался в полуфинале.

Можем победить их благодаря тому, что обыграли Бразилию. Выполнили тренерскую установку, сыграли ответственно, очень грамотно и с большим сердцем.