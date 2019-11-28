Михаил Лихачев: «Могу сказать больше позитивного в адрес сборной России, чем негативного»

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев прокомментировал игру команды на групповом турнире чемпионата мира по пляжному футболу. Она обыграла Сенегал и Белоруссию, но уступила ОАЭ.

— Все соперники здесь очень сильные, мотивированные и хорошо подготовленные, — цитирует Лихачева RT. — Рад, что нам удалось выйти в четвертьфинал, хотя во всех трех матчах мы потратили много нервов и прошли через множество проблем.

Не считаю, что команды, которые приехали на чемпионат мира, ниже классом. Здесь никто никого просто так не обыграет, и это было понятно изначально. Мы серьезно готовились, но в игре с ОАЭ, к сожалению, удача оказалась не на нашей стороне. Тем не менее на морально-волевых одержали две победы. Пожалуй, могу сказать больше позитивного в адрес сборной России, чем негативного.

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