Матчи чемпионата мира по пляжному футболу в Москве пройдут со зрителями

Болельщики смогут присутствовать на трибунах во время матчей чемпионата мира по пляжному футболу. На турнире будет действовать ограничение — не более 3000 зрителей.

«4 августа было принято решение о том, что на арене на Фестивальной площади во время первенства планеты каждый матч смогут посетить три тысячи человек с соблюдением социальной дистанции! Это невероятно здорово — вновь увидеть и почувствовать поддержку на стадионе!» — говорится в сообщении пресс-службы федерации пляжного футбола России.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Сборная России в группе А встретится с командами Японии, Парагвая и США.