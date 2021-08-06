Матчи чемпионата мира по пляжному футболу в Москве пройдут со зрителями
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Болельщики смогут присутствовать на трибунах во время матчей чемпионата мира по пляжному футболу. На турнире будет действовать ограничение — не более 3000 зрителей.
«4 августа было принято решение о том, что на арене на Фестивальной площади во время первенства планеты каждый матч смогут посетить три тысячи человек с соблюдением социальной дистанции! Это невероятно здорово — вновь увидеть и почувствовать поддержку на стадионе!» — говорится в сообщении пресс-службы федерации пляжного футбола России.
Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Сборная России в группе А встретится с командами Японии, Парагвая и США.
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