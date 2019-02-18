"Лужники" могут принять матчи отборочного турнира ЧМ по пляжному футболу

"Лужники" могут принять матчи отборочного турнира чемпионата мира по пляжному футболу, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета пляжного футбола РФС Сергея Анохина. Пройдут они в июле.

- У нас будет квалификация к чемпионату мира, - сказал Анохин. - Она пройдет в июле в Москве. Сейчас выбираем место: или "Лужники", или "Водный стадион". Будет 32 команды, сейчас мы поймем систему игр в турнире - когда, кто и с кем в стыках будет встречаться.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.